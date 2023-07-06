Лукашенко заперечив присутність у Білорусі Пригожина і "вагнерівців"

"Домовленості про розміщення "вагнерівців" у Білорусі ще немає".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, ані самих найманців.

Про це пише BELTA.

"Що стосується Євгенія Пригожина, він перебуває в Пітері. Де він сьогодні вранці...? Може, зранку в Москву поїхав...", – сказав Лукашенко журналістам сьогодні на пресконференції.

Самопроголошений президент додав, що наразі бойовики "Вагнера" ще не прибули до Білорусі.

"Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення", – заявив Лукашенко.

За його словами, домовленості про розміщення "вагнерівців" у Білорусі ще немає. Однак Лукашенко додав, що сили "вагнерівців" у Білорусі можуть бути використані "для оборони держави" – такою є умова їхнього розміщення.

"Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщена певна кількість цих бійців. Ба більше, вони будуть розміщені під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тис. російських найманців ПВК "Вагнер".

Станом на 30 червня супутникові знімки показували активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців".