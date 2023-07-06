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Лукашенко заперечив присутність у Білорусі Пригожина і "вагнерівців"

"Домовленості про розміщення "вагнерівців" у Білорусі ще немає".

Лукашенко заперечив присутність у Білорусі Пригожина і "вагнерівців"
Фото: EPA/UPG

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, ані самих найманців.

Про це пише BELTA.

"Що стосується Євгенія Пригожина, він перебуває в Пітері. Де він сьогодні вранці...? Може, зранку в Москву поїхав...", – сказав Лукашенко журналістам сьогодні на пресконференції.

Самопроголошений президент додав, що наразі бойовики "Вагнера" ще не прибули до Білорусі.

"Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення", – заявив Лукашенко.

За його словами, домовленості про розміщення "вагнерівців" у Білорусі ще немає. Однак Лукашенко додав, що сили "вагнерівців" у Білорусі можуть бути використані "для оборони держави" – такою є умова їхнього розміщення.

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"Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщена певна кількість цих бійців. Ба більше, вони будуть розміщені під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин мав вирушити у Білорусь.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тис. російських найманців ПВК "Вагнер".

Станом на 30 червня супутникові знімки показували активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців".

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