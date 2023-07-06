Мешканець Торецька зливав ворогу позиції української артилерії під Бахмутом, – СБУ

Йому загрожує до 15 років тюрми.

Мешканець Торецька зливав ворогу позиції української артилерії під Бахмутом.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора під час контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримані відомості фігурант надсилав у Телеграм-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ РФ. Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ. У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, експоліцейський з Маріуполя отримав 12 років тюрми за колабораціонізм. У червні 2023 року під час деокупації с. Нескучного Донецької області колаборанта затримали українські захисники.