Росія за добу атакувала 11 областей України. У Черкаській уламки впали на будинок

Унаслідок удару крилатими ракетами у Львові пошкоджено приміщення будівлі критичної інфраструктури та багатоквартирний житловий будинок. Є загиблі та поранені. Пошкоджень зазнали ще 27 будинків та понад 50 автомобілів. Рятувальні роботи тривають, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок. У ДСНС повідомляли про чотирьох загиблих і 37 поранених.

У Чернігівській області за добу росіяни стріляли шість разів. Під вогнем – Новгород-Сіверський та Корюківський райони, бʼють із мінометів, артилерії, автоматичного гранатомета. Зафіксовано 54 вибухи. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Запорізькій за минулу добу російські війська здійснили 76 обстрілів 14 населених пунктів. Авіаційний удар прийшовся по Новодарівці, атаки безпілотників по Левадному та Ольгівському, пʼять обстрілів ракетними системами залпового вогню по Новодарівці, Червоному, Левадному, 68 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Новодарівці, Малинівці, Преображенці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Білогір'ю та іншим прифронтових селах. На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано руйнування 27 цивільних об'єктів: житла, господарських споруд, автівок та іншого майна населення.

У Черкаській внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі на території Звенигородського району пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено. На щастя, без потерпілих.

У Луганській росіяни наступали північніше та південніше Сватового, намагаючись просунутися в бік Новоселівського та Новоєгорівки. Ці ворожі спроби зупили наші військові. Білогорівку окупанти атакували з неба та артилерії. Також обстрілів зазнало багатостраждальне Невське. За добу противник здійснив 98 обстрілів (480 снарядів).

У Харківській окупанти завдали авіаційних ударів у районі Плетенівки. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного Козачої Лопані, Зеленого Харківського району. На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка. У Козачій Лопані в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих. У Вовчанську внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований. У Дергачах внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено будинок, без потерпілих.

У Дніпропетровській вчора під ударом була Марганецька громада. Агресор накрив її артилерійським вогнем. Випустив півдесятка снарядів. Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольському району. Цілив з важкої артилерії по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. Минулося без постраждалих. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, лінія електропередач. Над областю захисники з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив три обстріли. Обстріляно три територіальні громади – Краснопільську, Хотінську, Юнаківську. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 279 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Хотінська громади. Краснопільська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами, а також зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено десять легкових автомобілів, приватний житловий будинок. Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено два приватних житлових будинки, приміщення продовольчого магазину.

У Донецькій минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Серед них: Дружківка, Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Іллінка, Велика Новосілка, Соловйове, Новоселидівка, Вовченка, Костянтинівка, Максимівка. Пошкоджено 23 житлових будинки (з них два – багатоквартирних), будівля Дружківської МВА, сім гаражів, підстанція шахти "Центральна", ПФ-6 Кв , два поля пшениці 12 Га, адмінбудівля реабілітаційного центру, магазин, цивільний автомобіль. На Донеччині за добу: пʼятеро мирних поранених.

У Миколаївській минулої доби над областю сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили вісім ворожих БпЛА. Вчора протягом дня фіксувалися ворожі артилерійські та мінометні обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Виникла пожежа сухої трави. Займання було оперативно ліквідоване. Без постраждалих. Вчора та сьогодні вночі – ворожі артилерійські обстріли Очакова. Постраждалих та руйнувань немає.

У Херсонській за добу противник здійснив 84 обстріли (430 снарядів), з них по Херсону – вісім обстрілів (38 снарядів). Російські військові поцілили у райони 31 населеного пункту області. За добу через російську агресію двоє людей загинули, ще десять (з них – одна дитина) дістали поранення. російська армія вдарила по житлових будинках в Білозерці. Відомо про те, що постраждали шестеро мирних людей. Травми несумісні з життям отримав 58-річний чоловік, котрий знаходився у гаражі. У самому будинку сталася пожежа. Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка. Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 рік. Також противник здійснив мінометний обстріл Іванівки. Поранено 58-річного чоловіка. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Садового поранень зазнали дві жінки, 52 та 57 років.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.