Супутник зафіксував нові об’єкти на даху четвертого енергоблоку ЗАЕС

На супутникових знімках сервіс Planet Labs зафіксували появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у Telegram

"На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб", - йдеться в повідомленні.

Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

"З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора роки. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні Сили України офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території ЗАЕС. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.