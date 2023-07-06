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Супутник зафіксував нові об’єкти на даху четвертого енергоблоку ЗАЕС

Напередодні ЗСУ офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію.

Супутник зафіксував нові об’єкти на даху четвертого енергоблоку ЗАЕС
Фото: gur.gov.ua

На супутникових знімках сервіс Planet Labs зафіксували появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у Telegram

"На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб", - йдеться в повідомленні.

Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

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"З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора роки. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні Сили України офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території ЗАЕС. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

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