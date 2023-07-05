У Грузії виключили консультації з Україною щодо Саакашвілі

Будь-які консультації на тему колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виключені.

Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, передає грузинський "Перший канал".

"У світлі того кроку, який уже зроблено, наступні кроки вже нецікаві. Це сумна реальність. Жодних консультацій щодо Саакашвілі починати не можна", - сказав Кобахідзе.

Він прокоментував рішення України, згідно з яким посол Грузії має повернутися до Тбілісі та проконсультуватися з владою щодо питання передачі Саакашвілі Україні.

"Щоденно наш посол залишався в Києві, столиці України, і багато чим займався, його роль у гуманітарній, політичній підтримці була дуже важливою. З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим. Однак, крім цього, ми також не збираємося відповідати коментарями. Ми вважаємо за краще залишатися в режимі односторонньої дружби з українською владою", - сказав Кобахідзе.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Саакашвілі для лікування. Це відбулося на тлі публікації відео, де видно його нинішній стан здоровʼя.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Саакашвілі.

Україна вислала на консультації посла Грузії Георгія Закарашвілі через знущання владою Грузії над ув’язненим громадянином України Міхеілом Саакашвілі.