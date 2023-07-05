Віртуальний саміт Моді, Сі та Путіна завершився без ознак великої єдності, – New York Times

Лідери країн використали його як майданчик для заяв про власні цілі.

Під час віртуального саміту Шанхайської організації співробітництва, що відбувся вчора, лідери Китаю, Індії та Росії були зосереджені кожен на власних цілях, пише New York Times.

Для президента РФ ціллю було посилення після заколоту "групи Вагнера" та заклики міжнародної підтримки його війни в Україні. Для лідера КНР Сі Цзіньпіна саміт став ще однією можливістю атакувати США: він закликав покласти край "гегемонізму" та "політиці сили".

А для господаря саміту, премʼєр-міністра Нарендри Моді, захід був способом продеменструвати зростання авторитету його країни – і завдати ледь прихованого удару головному конкуренту, Пакистану, закликавши інші країни обʼєднатися в боротьбі з тероризмом.

"Щорічна зустріч Шанхайської організації співробітництва не пропонувала драматичних заяв про зміну альянсів у підготовлених зауваженнях лідерів. Але форум, який був заснований Китаєм і Росією в 2001 році і включає Пакистан і країни Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан, дав уявлення про те, як регіональний клуб, сформований для протидії впливу Заходу, може орієнтуватися в їхніх конкурентних пріоритетах", – вважають журналісти.

Не було жодної згадки про посилення тертя між Пекіном і Нью-Делі, яке зблизило історично позаблокову Індію зі Сполученими Штатами.

І якщо Путін сподівався, що його колеги-лідери можуть виступити з гучними заявами про підтримку, щоб полегшити його ослаблену позицію вдома та захистити свою війну в Україні, йому довелося натомість погодитись на загальну оптику та теплі тони.

Більш важливо, що форум, по суті, здавався заявою про те, що троє лідерів контролюють свої внутрішні проблеми та готові започаткувати те, що Путін назвав новим "багатополярним" світом.

Нагадаємо, що саміт ШОС проходив віртуально. Путін сказав, що вдячний колегам із країн ШОС, "які висловили підтримку діям російського керівництва щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки громадян". Він також заявив, що хотів би включити до складу організації Білорусь. Віртуально виступив також лідер КНР Сі Цзіньпін.

ШОС зараз включає КНР, Індію, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та РФ. Білорусь, Монголія та Іран мають статус спостерігачів.