У Тель-Авіві внаслідок теракту поранені семеро людей

Чоловік врізався на авто у пішоходів, а потім бив їх ножем.

Щонайменше семеро осіб поранені внаслідок нападу в Тель-Авіві. Підозрюваний – палестинець із Західного берега, повідомила поліція. Нападника застрелили, пише Haaretz.

Нападник на пікапі врізався в групу людей на тротуарі на вулиці Пінхаса Розета. Після цього він вийшов із машини та завдав людям поранень ножем.

Троє поранених у важкому стані. Двоє – в середньому, а інші поранені легко.

עדכונים פיגוע בצפון תל אביב:



> אזרח גיבור חיסל בירי את המחבל.



> עד ראיה: "אחרי הדריסה, יצא המחבל והתחיל לדקור עד שנורה על ידי אזרח".



> הוכרז אירוע רב נפגעים קטן.



> דובר חמאס: המבצע ההרואי בתל אביב הוא התגובה הראשונה לפשעי הכיבוש נגד עמנו במחנה ג'נין.



תיעוד הזירה כעת: pic.twitter.com/9f2UrqlVK0 — יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) July 4, 2023

Речник ХАМАС назвав теракт "першою відповіддю" за ізраїльську контртерористичну операцію в Дженіні.

У ніч на понеділок Ізраїль почав "контртерористичну діяльність у Дженіні та таборі Дженін". Станом на сьогодні відомо, що загинули 10 осіб, зокрема троє дітей, цитує заяву гуманітарного офісу ООН Sky News. CNN повідомляє, що жертвам – від 16 до 23 років. Ще сотні людей поранені. Тисячі людей були змушені покинути табір для біженців на Західному березі Йордану.

Декілька міст на Західному березі річки Йордан оголосили загальний страйк на вівторок на знак солідарності з палестинцями в таборі Дженін, де перебувало близько 14 000 осіб.

Це найбільш інтенсивна ізраїльська операція на Західному березі за останні 20 років. Операція відбувається в період зростаючого внутрішнього тиску щодо жорсткої відповіді на нещодавні напади на ізраїльських поселенців, включно зі стріляниною минулого місяця, внаслідок якої загинули четверо ізраїльтян.

Партія та рух ХАМАС, що править у Палестині, називали операцію Ізраїлю в Дженіні "злочином і терористичним актом".