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У Тель-Авіві внаслідок теракту поранені семеро людей

Чоловік врізався на авто у пішоходів, а потім бив їх ножем. 

У Тель-Авіві внаслідок теракту поранені семеро людей
Фото: скрін

Щонайменше семеро осіб поранені внаслідок нападу в Тель-Авіві. Підозрюваний – палестинець із Західного берега, повідомила поліція. Нападника застрелили, пише Haaretz

Нападник на пікапі врізався в групу людей на тротуарі на вулиці Пінхаса Розета. Після цього він вийшов із машини та завдав людям поранень ножем. 

Троє поранених у важкому стані. Двоє – в середньому, а інші поранені легко. 

Речник ХАМАС назвав теракт "першою відповіддю" за ізраїльську контртерористичну операцію в Дженіні. 

У ніч на понеділок Ізраїль почав "контртерористичну діяльність у Дженіні та таборі Дженін". Станом на сьогодні відомо, що загинули 10 осіб, зокрема троє дітей, цитує заяву гуманітарного офісу ООН Sky News. CNN повідомляє, що жертвам – від 16 до 23 років. Ще сотні людей поранені. Тисячі людей були змушені покинути табір для біженців на Західному березі Йордану. 

Декілька міст на Західному березі річки Йордан оголосили загальний страйк на вівторок на знак солідарності з палестинцями в таборі Дженін, де перебувало близько 14 000 осіб.

Це найбільш інтенсивна ізраїльська операція на Західному березі за останні 20 років. Операція відбувається в період зростаючого внутрішнього тиску щодо жорсткої відповіді на нещодавні напади на ізраїльських поселенців, включно зі стріляниною минулого місяця, внаслідок якої загинули четверо ізраїльтян.

Партія та рух ХАМАС, що править у Палестині, називали операцію Ізраїлю в Дженіні "злочином і терористичним актом". 

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