Під час наступу на місто Дженін щонайменше четверо палестинців загинули, десятки отримали поранення.

Ізраїль розпочав великий повітряний і наземний наступ на місто Джанін на окупованому Західному березі річки Йордан. Про це пише The Guardian.

Це найбільша військова операція на палестинській території за останні роки.

Щонайменше четверо палестинців були вбиті й 28 отримали поранення унаслідок нападу, який почався близько першої години ночі в понеділок. За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, кількість загиблих, ймовірно, зросте.

Перестрілки з палестинськими бойовиками та вибухи тривали до ранку понеділка. Відповідно до інформації Армії оборони Ізраїлю (АОІ), рейд був націлений на великий командний центр угрупування бойовиків “Джанінські бригади” у міському таборі біженців.

Густий чорний дим від шин, підпалених жителями, вихрився вулицями, а з гучномовців у мечетях лунали заклики підтримати бойовиків. Кожен вхід до табору був оточений ізраїльськими солдатами.

“Те, що відбувається в таборі біженців, − це справжня війна. Були удари з неба. Щоразу, коли ми під'їжджаємо на п'яти-семи машинах швидкої допомоги, ми повертаємося з пораненими”, − сказав водій однієї з палестинських “швидких”.

Операція в Дженіні призвела до нічних протестів на Західному березі річки Йордан, зокрема на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Рамалла. Ізраїльські системи протиповітряної оборони були приведені в стан готовності до можливого ракетного обстрілу у відповідь із заблокованого сектора Гази після того, як кілька палестинських угруповань пообіцяли помститися.

Фото: EPA/UPG

Речник АОІ, контрадмірал Даніель Гагарі зазначив, що операція в Дженіні була цілеспрямованим рейдом, який має тривати від одного до трьох днів, і Ізраїль не має наміру утримувати позиції.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав сили безпеки країни після завершення конфлікту з терористичним угрупованням у секторі Гази, заявивши про ліквідацію верхівки “Ісламського джихаду”.

У червні три палестинські бойовики були вбиті унаслідок удару ізраїльського безпілотника. Ізраїльські військові заявили, що вони націлилися на “терористичний осередок у підозрілому автомобілі”, який відкрив стрілянину поблизу Джаніна.