Ізраїль ліквідував у секторі Гази всю верхівку “Ісламського джихаду”, − Нетаньягу

Сторони досягли угоди про припинення вогню після майже п’яти днів боїв.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав сили безпеки країни після завершення конфлікту з терористичним угрупованням у секторі Гази, заявивши про ліквідацію верхівки “Ісламського джихаду”.

Про це пише Times of the Israel.

Їзраїль і палестинський “Ісламський джихад” досягли угоди про припинення вогню в суботу ввечері після майже п’яти днів боїв, під час яких Армія оборони Ізраїлю ліквідувала більшу частину вищого керівництва угрупування серією авіаударів.

“Операція справді була ідеальною. З абсолютною несподіванкою та безперервною ініціативою ми знищили всю верхівку Ісламського джихаду в Газі”, − сказав Нетаньягу.

За його словами, Ізраїль знищив 17 командних центрів Ісламського джихаду, десятки терористів, завдав ударів по місцях зберігання ракет та вивів з ладу протитанкові загони.

Також міністр закордонних справ Елі Коен заявив, що Ізраїль не пішов на жодні поступки з “Ісламським джихадом” у межах угоди про припинення вогню.

“Ісламський джихад” − найбільше угропування бойовиків у Газі після ХАМАСу. Воно є відповідальним за численні ракетні обстріли Ізраїлю в останні роки.

Два тижні тому щонайменше 104 ракети було випущено із сектора Гази по Ізраїлю угрупованням "Ісламський джихад" і рухом ХАМАС.