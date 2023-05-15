Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
ГоловнаСвіт

Ізраїль ліквідував у секторі Гази всю верхівку “Ісламського джихаду”, − Нетаньягу

Сторони досягли угоди про припинення вогню після майже п’яти днів боїв.

Ізраїль ліквідував у секторі Гази всю верхівку “Ісламського джихаду”, − Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав сили безпеки країни після завершення конфлікту з терористичним угрупованням у секторі Гази, заявивши про ліквідацію верхівки “Ісламського джихаду”.

Про це пише Times of the Israel.

Їзраїль і палестинський “Ісламський джихад” досягли угоди про припинення вогню в суботу ввечері після майже п’яти днів боїв, під час яких Армія оборони Ізраїлю ліквідувала більшу частину вищого керівництва угрупування серією авіаударів.

“Операція справді була ідеальною. З абсолютною несподіванкою та безперервною ініціативою ми знищили всю верхівку Ісламського джихаду в Газі”, − сказав Нетаньягу.

За його словами, Ізраїль знищив 17 командних центрів Ісламського джихаду, десятки терористів, завдав ударів по місцях зберігання ракет та вивів з ладу протитанкові загони.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також міністр закордонних справ Елі Коен заявив, що Ізраїль не пішов на жодні поступки з “Ісламським джихадом” у межах угоди про припинення вогню.

“Ісламський джихад” − найбільше угропування бойовиків у Газі після ХАМАСу. Воно є відповідальним за численні ракетні обстріли Ізраїлю в останні роки.

Два тижні тому щонайменше 104 ракети було випущено із сектора Гази по Ізраїлю угрупованням "Ісламський джихад" і рухом ХАМАС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies