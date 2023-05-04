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Іран накопичив достатньо урану для 5 ядерних боєприпасів, - міністр оборони Ізраїлю

Галлант застеріг Іран від подальшого збагачення урану до рівня збройового.

Іран накопичив достатньо урану для 5 ядерних боєприпасів, - міністр оборони Ізраїлю
Фото: EPA

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для п’яти ядерних бомб. Галлант також застеріг Іран від подальшого збагачення урану до рівня збройового.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Не помиляйтеся - Іран не задовольниться однією ядерною бомбою. Наразі Іран отримав матеріал, збагачений до 20% і 60% для п’яти ядерних бомб”, – сказав Галлант своєму грецькому колезі Ніколаосу Панагіотопулосу.

Галлант наголосив, що збагачення до 90% могло би “підпалити регіон”.

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Зазначається, що Іран зберігає запаси урану, збагаченого до 20% і 60%, в порушення угоди 2015 року про обмеження його ядерної програми.

Водночас, західні держави попереджають, що збагачений до такого рівня уран не може використовуватися в цивільних цілях.

Високопосадовці США підрахували, що Іран міг би виготовити достатньо матеріалу для ядерної зброї за два тижні. Втім, щоб підготувати бомбу до використання, йому знадобляться додаткові місяці.

Також США вважають, що Іран ще не має всіх необхідних для створення бомби технологій. Також, ймовірно, він не прийняв остаточного рішення щодо створення такої зброї.

Як раніше повідомлялось, Ізраїль повідомив США та декільком європейським країнам, що Іран увійде на небезпечну територію, якщо він збагатить уран вище рівня 60%. Це навіть може спровокувати ізраїльський військовий удар. 

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