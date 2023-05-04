Розвідка США вважає, що Росії важче підтримуватиме навіть скромні наступальні операції, не кажучи про масштабну

Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що Росія, швидше за все, не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів та живої сили — незалежно від того, чи буде український контрнаступ успішним чи ні, передає СNN.

"Фактично, якщо Росія не ініціює обов'язкову мобілізацію і не забезпечить суттєві постачання сторонніх боєприпасів, крім існуючих з Ірану та інших країн, їм все важче буде підтримувати навіть скромні наступальні операції", - заявила Хейнс у виступі перед комітетом Сенату США у справах збройних сил.

Очільниця американської нацрозвідки додала, що глава країни-агресора Володимир Путін, імовірно, зменшив свої короткострокові амбіції в Україні, щоб розглянути питання про перемогу, "щоб зміцнити контроль над окупованою територією на сході та півдні України та гарантувати, що Україна ніколи не стане союзником НАТО".

Попри це Хейнс вважає малоймовірним той факт, що Росія домовиться про паузу цього року, якщо тільки політичні чинники "не змінять її погляду".

Тим часом російські війська готують "нові оборонні позиції" для українського контрнаступу і "у квітні захопили меншу територію, ніж за будь-який із трьох попередніх місяців", додала глава національної розвідки США.

Нагадаємо, станом на 4 травня Росія вже втратила в Україні 192 590 військових.

Видання Washington Post зазначало, що різке збільшення кількості вбитих і поранених російських військових в Україні підкреслює жорстокість боїв, а різанина може стати ще гіршою через запланований контрнаступ ЗСУ. А низка американських посадовців зазначає, що контрнаступ Києва, ймовірно, дасть лише “скромні територіальні здобутки”, а кровопролиття продовжиться до 2024 року і жодна сторона не здобуде перемогу.

Тим часом Росія говорить про нарощення виробництва ракет, аби подолати страх через український контрнаступ. Також агресор змінив цілі обстрілів в Україні.