Байден зізнався, що його здивувала дивовижна хоробрість українського народу

Президент США Джо Байден відзначив хоробрість українців – не лише військових, а й усього народу. У виступі на вечері для військових командирів американський президент подякував їм за внесок у тренування захисників України.

"Ви озброїли, спорядили, підготували горду та сміливу українську армію та допомогли їй зберегти свободу і демократію", – звернувся він до них.

Байден вважає, що завдяки зусиллям американських військових українці роблять неймовірну роботу.

"Я був – маю вам зізнатися – я був трохи здивований тим, наскільки мужнім, наскільки дивовижно хоробрим є не лише військові, а й український народ. Вони просто роблять неймовірну роботу. І це завдяки вам", – зазначив він.

Американський президент через рік після повномасштабного вторгнення, 20 лютого, був із несподіваним візитом у Києві. Він приїхав попри постійну загрозу російських повітряних атак. Байден сказав, що хотів продемонструвати своїм візитом непохитну підтримку України.

Наступного дня в Варшаві він виголосив промову щодо війни. Він сказав, що Україна ніколи не дасть перемогу Росії. Бо вільні люди ніколи не погодяться жити в темряві і несвободі.