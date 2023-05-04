У Єгипті після зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 14 людей, 25 поранених

На південному заході Єгипту унаслідок ДТП загинуло 14 людей і 25 отримали поранення.

Про це пише Reuters.

На пустельному шосе зіткнулися автобус і вантажівка.

Аварія сталася приблизно за 400 км на південний захід від Каїра, в провінції Нью-Веллі, яка має довгий кордон із сусідньою Лівією.

Сімнадцять машин швидкої допомоги були направлені на місце події, щоб доставити поранених до лікарень.

Наразі причини зіткнення невідомі.

Причинами багатьох ДТП в Єгипті є нерозважливе водіння, нестрогі правила дорожнього руху та погані дорожні умови.

Згідно з минулорічним звітом статистичного агентства CAPMAS, в Єгипті у 2021 році загинула 7101 людина, що на 15,2% більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, у квітні в Індії пасажирський автобус, який перевозив десятки членів музичної трупи, з'їхав з шосе та впав у ущелину. Загинули 13 людей, ще 29 отримали поранення.