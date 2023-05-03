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Лідери України та п’яти країн Північної Європи підписали спільну заяву: виступають за трибунал над РФ і розширення НАТО

Союзники також підтримали формулу миру, посилення санкцій проти Росії та закликали інші держави приєднуватися й "нарощувати міжнародну підтримку для створення трибуналу".

Лідери України та п’яти країн Північної Європи підписали спільну заяву: виступають за трибунал над РФ і розширення НАТО
Фото: ОПУ

3 травня на зустрічі в Гельсінкі президенти України й Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільну заяву.

Її текст оприлюднили, зокрема, на сайті Президента України.

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Союзники засудили війну Росії проти України та висловилися за те, що Росія повинна негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська.

Також країни Північної Європи заявили, що продовжуватимуть свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку нашої держави стільки, скільки це буде потрібно – як окремо, так і спільно, а також шляхом міжнародної співпраці в межах Європейського Союзу, НАТО, ООН та в інших форматах.

"З погляду військових і оборонних матеріалів загальна вартість національних пакетів допомоги від країн Північної Європи, наданих Україні з лютого 2022 року, становить приблизно 4,4 млрд євро. Ця військова підтримка триватиме, оскільки готуються нові пакети з постійним урахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності", - йдеться у заяві.

Крім військової допомоги, усі країни Північної Європи надали нашій державі цивільну допомогу, зокрема, фінансову, гуманітарну та екстрену підтримку. Загальна вартість цих національних північноєвропейських заходів із лютого 2022 року перевищила 1,5 млрд євро і далі зростатиме.

Союзники також підтримали формулу миру, посилення санкцій проти Росії, створення спеціального трибуналу щодо кримінального переслідування за злочин агресії та закликали інші держави приєднуватися й "нарощувати міжнародну підтримку для створення трибуналу". Крім цього, країни Північної Європи "вітають угоду про новий Міжнародний центр із розслідування злочину агресії проти України (ICPA) в Гаазі та сподіваються на якнайшвидший початок його роботи".

У заяві йдеться про роботу над розробкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, спричинених російською агресією. Також партнери зобов’язуються брати участь у відновленні й відбудові України після війни. 

Підписанти висловилися і за членство України в НАТО та ЄС.

Фото: ОПУ

"Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях із реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року. Водночас у найближчій перспективі країни Північної Європи продовжать працювати над підтримкою постійного високого рівня невідкладної цивільної допомоги Україні, зокрема через різні механізми ЄС", - йдеться у заяві.

Україна офіційно подала заявку на прискорену процедуру членства в НАТО у вересні 2022 року, тож країни Північної Європи - члени НАТО - продовжуватимуть підтримувати нашу державу на її шляху до майбутнього членства. "Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року. Країни Північної Європи і далі надаватимуть рішучу підтримку зміцненню спроможності України захищати себе", - зазначено в документі.

Нагадаємо, 3 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Гельсінкі. Він зустрівся з фінським колегою Саулі Нііністьо. Також відбулися зустрічі, зокрема, зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

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