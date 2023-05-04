Однак і до завершення вирішення питання ще далеко.

З приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією, Великою Британією, щоб довести справу до завершення.

Про це премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рюттеповідомив на спільному з президентом України та головою уряду Бельгії брифінгу. Він зазначив, що поки до завершення не наблизилися.

"Це дуже чутлива тема. Я бачив це і з іншими видами зброї, з гаубицями, і це досягло завершення. Зараз ми відправляємо іншу техніку до України, а щодо F-16 шукаємо підтримки парламенту, маємо підтримку уряду", – сказав він.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Володимр Зеленський зазначив, що упевнений у позитивному результаті щодо винищувачів, бо немає іншого виходу. F-16 , сказав він, у будь-якому випадку починається з навчання, які можуть надати нам лише ті країни, які мають такі літаки на озброєнні та мають відповідні майданчики.

Під час учорашнього візиту до Фінляндії президент Зеленський сказав, що Україні дуже потрібні літаки і він вважає, що вона їх отримає. Він пояснив, що впевнений, що вони будуть, "тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки". Президент додав, що було б легше, якби було навпаки, але є як є.