Далі у порядку денному − візит до Міжнародного кримінального суду.

Фото: EPA/UPG

У нідерландському місті Гаага президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Далі у порядку денному − візит до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.

Також у програмі велике звернення Володимира Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Зеленський зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

“Також буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів”, − додав речник.

Нагадаємо, 3 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Гельсінкі. Він зустрівся з фінським колегою Саулі Нііністьо. Також відбулися зустрічі, зокрема, зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Під час візиту лідери України та п’яти країн Північної Європи підписали спільну заяву, у якій виступають за трибунал над РФ і розширення НАТО. Союзники також підтримали формулу миру, посилення санкцій проти Росії та закликали інші держави приєднуватися й "нарощувати міжнародну підтримку для створення трибуналу".