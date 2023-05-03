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Україна зосереджується на роботі з регіональними групами держав, - Жовква

Після країн Північної Європи адміністрація ОПУ хоче охопити держави Бенілюксу.

Україна зосереджується на роботі з регіональними групами держав, - Жовква
Ігор Жовква
Фото: Офіс президента

Україна зосереджується на роботі з регіональними групами держав.

Про це повідомив за підсумками саміту Україна – Північна Європа заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, який займається питаннями членства України в ЄС та НАТО.

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За словами Жовкви, з ухваленням сьогоднішньої спільної заяви свою підтримку України на євроатлантичному напрямку тепер підтвердили й Данія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. "А це вже 15 наших партнерів!", - додав заступник глави ОПУ.

"Саміт Україна – Північна Європа продемонстрував, що на додаток до двостороннього треку ми зосереджуємося і на роботі з регіональними групами країн – першими з яких стали країни Північної Європи. Наступними ми плануємо охопити країни Бенілюксу, далі може бути група країн Південної Європи", - зазначив Жовква.

Нагадаємо, 3 травня на зустрічі в Гельсінкі президенти України й Фінляндії та прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільну заяву. У ній йдеться про підтримку України, військову допомогу нашій державі, посилення санкцій проти РФ, створення спецтрибуналу і розширення НАТО.

До цього Президент України Володимир Зеленський зустрівся з фінським колегою Саулі Нііністьо. Також відбулися зустрічі, зокрема, зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

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