Також Едгарс Рінкевичс висловився за політику, яка дозволить нашій державі отримати постійне і повноцінне членство в Альянсі.

Переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції очільників МЗС України та держав Північної Європи і Балтії під час візиту до Одеси.

"На моє глибоке переконання, і це є офіційна позиція уряду Латвії, діалог щодо вступу України до ЄС має розпочатися до кінця цього року. Прогрес України є достатнім, щоби це зробити", - відзначив Рінкевичс.

Латвійський міністр також висловився на підтримку членства України у НАТО.

"Ми також говорили про саміт НАТО у Вільнюсі. Впевнений, там ми маємо почути не якісь декларації про підтримку, а конкретні речі щодо підтримки: надання боєприпасів, спорядження, озброєння. І як ми можемо покроково запровадити політику, яка дозволить Україні отримати постійне і повноцінне членство в Альянсі", - додав Рінкевичс.

Нагадаємо, у березні Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію, у якій латвійська сторона підтвердила допомогу у відбудові нашої держави та підтримку прагнення щодо вступу в НАТО.

Напередодні міністри оборони Бухарестської дев'ятки підтримали Україну на шляху до НАТО та Європейського Союзу. Вони закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.