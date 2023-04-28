МЗС Молдови викликало посла РФ у відповідь на заяву Медведєва про те, що країни не існує

У зв’язку з неприйнятними висловлюваннями російських високопосадовців щодо Молдови Міністерство закордонних справ країни викликало росла РФ Олега Васнецова.

Про це пише Європейська правда з посиланням на заяву молдовського МЗС.

"Міністерство закордонних справ та євроінтеграції не коментуватиме абсолютно неприйнятну мову заяв, які сьогодні зробили деякі російські посадовці, але ми наголошуємо, що посол Російської Федерації в Молдові Олег Васнецов буде викликаний до міністерства для надання пояснень щодо заяв на адресу нашої країни", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву прем'єра Молдови Доріна Речана про заборону на в'їзд президенту РФ Володимиру Путіну, сказав, що "такої країни вже немає", оскільки "її продали Румунії".

Заяву Медведєва прокоментував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, сказавши, що він бачить "дрейф у бік поглинання з боку Румунії" і "свідоме урізання свого власного суверенітету".

До слова, прем’єр-міністр Молдови оголосив “чорний список” росіян, яким заборонили в’їзд в країну. У ньому серед інших – президент РФ Володимир Путін. Наразі список ще не опублікований.