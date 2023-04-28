Україна вимагає відкрити гуманітарні коридори для охочих виїхати з окупації

Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарні коридори для жителів тимчасово захоплених територій, які хочуть виїхати з окупації.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона прокоментувала виданий в Росії указ, що дозволяє з липня 2024 року депортацію з ТОТ осіб без російського громадянства.

“Тисячі українців хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію. Вони хочуть вирватися з того пекла, яке зараз створила для них РФ на тимчасово окупованих територіях. Ми вимагаємо відкрити гуманітарні коридори”, – сказала Верещук.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Указ передбачає, що громадяни України або власники "паспортів" маріонеткових “ДНР”, “ЛНР” мають або стати громадянами РФ, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто оберуть другий варіант, з 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями і, відповідно, можуть бути депортовані.