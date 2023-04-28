Як Китай скуповує Францію
Як Китай скуповує Францію
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Володимир Єрмоленко: «Ми маємо будувати не суспільство добробуту, а суспільство-фортецю»
Володимир Єрмоленко: «Ми маємо будувати не суспільство добробуту, а суспільство-фортецю»
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна вимагає відкрити гуманітарні коридори для охочих виїхати з окупації

РФ на відкриття гуманітарних коридорів не йде. 

Україна вимагає відкрити гуманітарні коридори для охочих виїхати з окупації
Фото: minre.gov.ua

Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарні коридори для жителів тимчасово захоплених територій, які хочуть виїхати з окупації.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона прокоментувала виданий в Росії указ, що дозволяє з липня 2024 року депортацію з ТОТ осіб без російського громадянства.

“Тисячі українців хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію. Вони хочуть вирватися з того пекла, яке зараз створила для них РФ на тимчасово окупованих територіях. Ми вимагаємо відкрити гуманітарні коридори”, – сказала Верещук.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство РФ. Указ передбачає, що громадяни України або власники "паспортів" маріонеткових “ДНР”, “ЛНР” мають або стати громадянами РФ, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто оберуть другий варіант, з 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями і, відповідно, можуть бути депортовані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies