Реформу децентралізації необхідно продовжувати, не чекаючи завершення великої війни. Для цього разом з нардепами вже напрацьовані законопроєкти щодо посилення місцевого самоврядування.

Про це під час Форуму Громад 28 квітня в Києві заявив керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України В’ячеслав Негода, передає кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua Керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України В’ячеслав Негода

“Наше спільне завдання – це завершення реформи децентралізації… У 2016 році ми розпочинали цей процес та вже багато чого досягли. Дехто говорить, що вже його завершили, створили громади… Але попереду у нас дуже багато завдань… Наше спільне завдання – підтримати громади для відновлення”, – заявив він.

За словами Негоди, процес завершення реформи децентралізації, що планувався у мирний час, тепер триває під час великої війни. І це створює нові виклики. На Форумі він презентував концепцію основних етапів та завдань для завершення цієї реформи.

Фото: Lb.ua

“Основний етап – від перемоги до розвитку… Але ніхто не знає, скільки буде тягнутися “чорна стрілочка”… Однак є перелік питань, які ми маємо вирішувати вже під час війни. Якщо ми зупинимося, то перехідний період може затягнутися”, – зазначив Негода.

Тому проводяться консультації з народними депутатами Верховної Ради України та місцевих рад, профільними асоціаціями для забезпечення стійкості органів місцевого самоврядування.

Фото: Lb.ua

“Вперше за 30 років буде прийнято закон про службу в органах місцевого самоврядування… Ми звернулися до парламенту, щоб цей законопроєкт був проголосований. Є передбачення, що на початку травня він буде проголосований в цілому як закон. У ньому дуже багато гарних речей”, – наголосив В’ячеслав Негода.

Другий законопроєкт, який планують обговорити згодом на круглому столі, буде стосуватися військових адміністрацій в громадах. Наразі багато адміністрацій вже створені. Однак з наближенням перемоги це питання стане більш актуальним через неможливість швидкого відновлення повноцінного місцевого самоврядування на окремих територіях.

Фото: Lb.ua Лілія Бортич

Також, з його слів, на порядку денному будуть законопроєкти про бюджетні зміни, адміністративний збір, комунальну власність, щодо депутатів від заборонених партій на місцевому рівні та інші. Чинний закон про воєнний стан передбачає перехідний період – півроку після його скасування.

“Однак є території, де цей період буде довшим. І невідомо – наскільки довго… В цей період ми маємо дуже багато чого зробити. Тому необхідно буде, аби на рівні парламенту були прийняті відповідні законодавчі зміни… Місцеві вибори – також одне з таких завдань. Очевидно, що треба буде вносити зміни у Виборчий кодекс та визначити території, де можна проводити вибори, а де – ні”, – зазначив він.

Фото: Lb.ua Лілія Бортич

Після перемоги треба буде вносити зміни до Конституції у частині посилення місцевого самоврядування. Але до цього часу влада на місцях має продовжувати ефективно працювати.

“По-друге, не чекаючи перемоги, ми маємо шукати шляхи розвитку. Громади мають розвиватися.., аби люди були зайняті та створювалися нові робочі місця. По-третє, адміністративні та комунальні послуги на місцях не мають погіршитися, незважаючи ні на що… По-четверте, важливо не припиняти надання освітніх, адміністративних, медичних послуг… Також необхідне забезпечення ефективної комунікації між владою та громадянами. Для цього потрібна максимальна підтримка волонтерських організацій”, – вважає Негода.

Фото: Lb.ua

Водночас депутатка Чернівецької обласної ради, засновниця БФ “ГромадаХаб” Лілія Бортич додала:

“Місцеве самоврядування – це про відповідальність. Лідерство у місцевому самоврядуванні – це знання потреб людей… Дуже часто маленькі громади без великого штату спеціалістів не можуть достукатися до донорів. Тому наше завдання – зібрати платформу діалогу між владою, що несе відповідальність, місцевими радами, які знають про потреби громад, донорами, які готові надати кошти… та бізнесом”.

Організаторами Форуму виступили: БФ “ГромадаХаб” разом з Офісом Конгресу Місцевих та Регіональних влад за підтримки Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Молдові Організаційним партнером Форума є Інститут Горшеніна, офіційним медіа-партнером є LB.ua.