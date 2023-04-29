Французький художник Крістіан Ґуемі створив на одній з адміністративних будівель Верховної Ради у центрі Києва мурал, присвячений пам’яті Героя України Олександра Мацієвського.
Про це повідомила пресслужба парламенту.
На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: «Слава Україні».
Ідея створити стінописи виникла в січні, коли делегація Ради відвідала фотовиставку робіт Ґуемі в нижній палаті французького парламенту.
"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором", - прокоментував появу муралу керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний.
Це не перша робота Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.
У Ніжині Чернігівської області перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського, якого у полоні розстріляли російські окупанти за слова "Слава Україні".