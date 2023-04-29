В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Skynex. Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Skynex. Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
ГоловнаСуспільствоВійна

У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Мацієвського

Його розстріляли росіяни за слова: «Слава Україні!». 

У центрі Києва з’явився мурал на честь Героя України Мацієвського
Фото: Верховна Рада

Французький художник Крістіан Ґуемі створив на одній з адміністративних будівель Верховної Ради у центрі Києва мурал, присвячений пам’яті Героя України Олександра Мацієвського.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: «Слава Україні». 

Ідея створити стінописи виникла в січні, коли делегація Ради відвідала фотовиставку робіт Ґуемі в нижній палаті французького парламенту.

"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором", - прокоментував появу муралу керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний.

Це не перша робота Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Фото: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада

Підписуйтесь на наш Google News

У Ніжині Чернігівської області перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського, якого у полоні розстріляли російські окупанти за слова "Слава Україні".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies