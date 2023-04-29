Його розстріляли росіяни за слова: «Слава Україні!».

Французький художник Крістіан Ґуемі створив на одній з адміністративних будівель Верховної Ради у центрі Києва мурал, присвячений пам’яті Героя України Олександра Мацієвського.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: «Слава Україні».

Ідея створити стінописи виникла в січні, коли делегація Ради відвідала фотовиставку робіт Ґуемі в нижній палаті французького парламенту.

"Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають Перемогу України над жорстоким російським агресором", - прокоментував появу муралу керівник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний.

Це не перша робота Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Фото: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада

У Ніжині Чернігівської області перейменували вулицю на честь загиблого Героя України Олександра Мацієвського, якого у полоні розстріляли російські окупанти за слова "Слава Україні".