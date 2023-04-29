Головне за ніч. Субота, 29 квітня

Наслідки ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, 48 атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, понад 190 тисяч ліквідованих окупантів, пожежа на нафтобазі в Севастополі.

В Умані продовжують розбирати завали на місці ракетного удару і шукати потерпілих, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Станом на 6.00 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 людини, з них чотири дитини. Отримали травми 18 людей, ще 17 було врятовано.

Психологи ДСНС надали допомогу 115 жителям. З місця трагедії вже вивезли майже 250 кубометрів будівельних залишків, на місці працюють 27 одиниць техніки та рятувальників.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу російські окупанти здійснили 48 атак на чотирьох напрямках фронту - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Також росіяни випустили 23 крилатих ракети типу Х-101 та Х-555. 21 з них вдалося збити, як і два БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударні дрони. Також ворог завдав 36 авіаційних ударів і здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, склад боєприпасів та чотири райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, зранку 28 квітня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині. За добу внаслідок ракетної атаки загинули більше 20 людей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники ліквідували іще 580 російських окупантів. Таким чином загальна кількість знищених загарбників подолала позначку в 190 тисяч і сягнула 190040 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Із 21:00 28 квітня по 08:00 29 квітня російські окупанти 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, повідомляє оперативне командування "Північ".

Росіяни при цьому застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ракети з гелікоптера. Так о 21:15 зафіксували один обстріл, імовірно, керованою авіабомбою, яку росіяни скинули на село Семенівку. В результаті влучання авіабомби було пошкоджено 6 будинків. Троє цивільних отримали поранення.

За інформацією керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, внаслідок обстрілу села Тимоновичі загинув мирний житель, також поранено підлітка, пошкоджено 3 будинки. Спалахнули пожежі.

Більше інформації – в нашій новині.

У тимчасово окупованому Росією Севастополі вночі 29 квітня спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.

Як повідомив у своєму телерам-каналі так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв, площа загоряння у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті становить близько тисячі квадратних метрів, клас пожежі - четвертий, найскладніший.

Росіяни заявляють про удар безпілотником. Про потерпілих наразі не повідомляють.

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