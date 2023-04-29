​Мародерство і обшуки: росіяни тероризують жителів окупованих територій Луганщини і Херсонщини

У населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне загарбники посилили фільтраційні заходи.

Російські окупанти продовжують чинити тиск на жителів окупованих територій Луганщини і Херсонщини.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.

У населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне загарбники посилили фільтраційні заходи. Росіяни проводять масові обшуки житла та перевіряють телефони. Основну увагу приділяють жителям, які мають сімкарти українських операторів.

Нагадаємо, рашисти погрожують депортувати мешканців Херсонщини без російського паспорта. Також місцевим погрожують не пропускати їх через блокпости з українським паспортом.

Тим часом Україна вимагає відкрити гуманітарні коридори для охочих виїхати з окупації.