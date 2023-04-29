ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин

Російські пропагандисти поширили відео, де голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорить, що "вагнерівці" закінчуються.

Про це повідомляє Українська правда.

"На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується. І ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати", - сказав Пригожин.

Він додав, що готовий повторити цю заяву попри те, що та може деморалізувати росіян.

Євген Пригожин також заявив, що "вагнерівці" "підуть в історію", і поскаржився, що його бійцям не вистачає боєприпасів.

Раніше повідомлялось, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України та зосередитися на діяльності в Африці.