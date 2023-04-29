Перемовини Зеленський – Сі: чи стане Китай посередником у війні?
Перемовини Зеленський – Сі: чи стане Китай посередником у війні?
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Як виглядає Чернігів через рік після початку великої війни
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
Український фанк: шпаринка свободи в радянській музиці
ГоловнаСуспільствоВійна

ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин

Власник ПВК "Вагнер" поскаржився, що "вагнерівці" "підуть в історію".

ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
Фото: скрін

Російські пропагандисти поширили відео, де голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорить, що "вагнерівці" закінчуються. 

Про це повідомляє Українська правда.

"На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується. І ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати", - сказав Пригожин.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він додав, що готовий повторити цю заяву попри те, що та може деморалізувати росіян.

Євген Пригожин також заявив, що "вагнерівці" "підуть в історію", і поскаржився, що його бійцям не вистачає боєприпасів.

Раніше повідомлялось, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України та зосередитися на діяльності в Африці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies