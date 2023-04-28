Російські окупаційні війська обстріляли чотири громади Сумщини

В усіх випадках минулось без наслідків.

Сьогодні, 28 квітня, росіяни обстріляли Білопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили з міномету (18 прильотів) та АГС (29 пострілів). Крім того, з квадрокоптера скинули два ВОГи.

Есманську та Зноб-Новгородську громади обстріляли з міномету - 3 та 4 вибухи відповідно.

Крім того, по Середино-Будській громаді били з артилерії, зафіксовано два вибухи.

На щастя, в усіх випадках минулось без наслідків.

Нагадаємо, цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. На жаль, є влучання. В Умані загинули та отримали поранення мирні люди.