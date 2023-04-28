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Поруч з Запорізькою АЕС вибухнула міна, – Рафаель Гроссі

У регіоні посилюється військова присутність.

Поруч з Запорізькою АЕС вибухнула міна, – Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що поруч із Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.

Гроссі додав, що експерти МАГАТЕ, що перебувають на атомній станції, були змушені ховатися після попередження про ракетну атаку. У цей час вдалині лунали звуки обстрілу.

"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження питання про захист станції", – зазначив гендиректор ЗАЕС.

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Нагадаємо, минулого тижня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на Запорізькій АЕС, чули обстріли майже щодня. 

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