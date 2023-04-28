“Ми повинні скинути Росію з неба”: Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше почати тренувати українських пілотів на F-16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше почати тренувати українських пілотів на F-16.

Про це він заявив в Одесі, де зустрівся з міністрами Північної Європи та Балтії.

“Ми говорили про захист українського неба. Був гарний брифінг командувача ВМС Неїжпапи, де він говорив про важливість літаків F-16 і узагалі західних літаків для гарантування безпеки над Чорним морем. І я звернувся до колег з проханням, як до друзів України, як до країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, зокрема F-16, докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, насамперед F16”, - сказав Кулеба.

Він зазначив, що надалі це призведе до ухвалення рішень про надання таких літаків Україні.

“Ми повинні скинути Росію з неба. Для цього нам потрібні не лише системи ППО, якими з нами вже поділилися друзі, але і бойові літаки. Бойові літаки потрібні нам для прикриття наших бригад, які підуть у контрнаступ, бойові літаки потрібні нам для захисту Чорного моря і приблизних територій. Маю відчуття, що колеги прихильно ставляться до цього питання”, - сказав Дмитро Кулеба.

Також міністр повідомив, що делегація заїхала в порт, щоб ознайомитися з динамікою реалізації Чорноморської зернової ініціативи та ініціативи президента України «Зерно з України».

“Тут ми маємо справжніх друзів і партнерів, які докладатимуть усіх зусиль для того, щоб зерно та інші товари з України йшли через Одеський і в перспективі через інші порти на ринки світу”, - зауважив Кулеба.

Він додав, що це потрібно нашій економіці і потрібно для контролю за цінами на продукти харчування в усьому світі.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський закликав Британію очолити формування "повітряної коаліції" для України. Президент обговорив із радником Ріші Сунака посилення оборонної підтримки України.