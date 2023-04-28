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Росіяни обстріляли дитячий садок у прикордонному Вовчанську

Будівля частково зруйнована.

Росіяни обстріляли дитячий садок у прикордонному Вовчанську
Фото: Харківська обласна прокуратура

Війська РФ обстріляли дитячий садок у прикордонному місті Вовчанськ на Харківщині.  

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. 

“Окупанти вчергове обстріляли населені пункти Харківщини — правоохоронці задокументували наслідки. За процесуального керівництва Чугуївської та Куп‘янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у м. Вовчанськ: будівля частково зруйнована.

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку. На даний момент вже відомо про 10 загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.

Над Києвом збили 11 ракет і два безпілотники.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу.

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