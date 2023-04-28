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В Україні вперше судитимуть працівників підприємства за екоцид

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

В Україні вперше судитимуть працівників підприємства за екоцид
Фото: gp.gov.ua

В Україні судитимуть за екоцид двох службовців підприємства, яких обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 Кримінального кодексу).

До правоохоронців надходили численні скарги від громадян щодо масової загибелі рослин, риби та тварин у річці, яка є притокою річки Случ у межах Хмельницької та Житомирської областей.

Фото: Офіс генпрокурора

Наразі слідством встановлено, що начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.

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Вони систематично зкилували забруднені зворотні води в річку, у тому числі - з перевищенням допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин.

Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду сталося повне знищення живих організмів донної фауни.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, в листопаді минулого року українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид.

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