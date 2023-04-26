Нами зафіксовані понад 80 тис. воєнних злочинів РФ в Україні, - Костін

Понад 98 тис. об’єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані.

Наразі зафіксованІ понад 80 000 воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни в Україні.

Такі дані оприлюднив генеральний прокурор Андрій Костін на відкритих слуханнях Комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ, передає пресцентр Офісу генерального прокурора.

"Наразі зафіксовано понад 80 000 воєнних злочинів, вчинених РФ в Україні. Понад 10 000 мирних жителів загинули, понад 13 000 – отримали поранення, понад 98 000 об’єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані", - заявив Костін.

За його словами, ще довго одним з пріоритетів України залишатиметься відшкодування збитків і руйнувань, завданих Росією. Світовий банк оцінює збитки в 411 мільярдів доларів, додав генпрокурор.

"Сподіваємось на підтримку ЄС у створенні Реєстру збитків та подальшу співпрацю у розшуку та арешті активів, пов’язаних з фінансуванням агресії", - сказав Костін.

Він висловив вдячність за практичні кроки щодо створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA). Він збиратиме та координуватиме інформацію і докази проти лідерів, відповідальних за планування, підготовку, початок або ведення цієї агресивної війни.

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