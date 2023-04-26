Під час обстрілу Херсону поранення отримав італійський журналіст

Журналіст італійського видання La Repubblica отримав поранення під час обстрілу росіянами Херсону.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

“Журналіст Коррадо Зуніно, який отримав поранення в плече під час обстрілу безпілотника в Херсоні, почувається добре, за ним стежить наше посольство в Києві”, – повідомив Таяні.

Міністр додав, що голова МЗС України Дмитро Кулеба запевнив його у повній співпраці української влади.

Corrado Zunino giornalista di @repubblica, rimasto ferito ad una spalla durante l'attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che ha assicurato la piena collaborazione delle autorità ucraine. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 26, 2023

Нагадаємо, у грудні минулого року двоє італійських журналістів заявили, що зазнали навмисного нападу російських військ у Херсоні.

А у вересні 2022 року на тимчасово окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст Маттіа Сорбі. Російські окупанти звинувачували в цьому Україну.