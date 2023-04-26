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Під час обстрілу Херсону поранення отримав італійський журналіст

Журналіст Коррадо Зуніно отримав поранення в плече.

Під час обстрілу Херсону поранення отримав італійський журналіст
Фото: La Repubblica

Журналіст італійського видання La Repubblica отримав поранення під час обстрілу росіянами Херсону.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

“Журналіст Коррадо Зуніно, який отримав поранення в плече під час обстрілу безпілотника в Херсоні, почувається добре, за ним стежить наше посольство в Києві”, – повідомив Таяні. 

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Міністр додав, що голова МЗС України Дмитро Кулеба запевнив його у повній співпраці української влади.

Нагадаємо, у грудні минулого року двоє італійських журналістів заявили, що зазнали навмисного нападу російських військ у Херсоні.

А у вересні 2022 року на тимчасово окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст Маттіа Сорбі. Російські окупанти звинувачували в цьому Україну.

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