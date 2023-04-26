За Бахмут тривають важкі бої, біля Мар’їнки українські підрозділи відбили численні атаки росіян, - Генштаб

За добу на трьох напрямках вдалося відбити 43 атаки ворога.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Упродовж доби російські окупаційні війська вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські захисники відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки.

Протягом доби противник завдав три ракетні та 31 авіаційний удар і здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля загарбники зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби тут вдалося відбити 43 атаки противника.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Також збили ворожий розвідувальний БпЛА типу “Supercam”.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 26 квітня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено; на Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Медведівка, Галаганівка, Леонівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чернацьке, Середина-Буда, Бачівськ, Сидорівка, Шпиль та Миколаївка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині;

та ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Медведівка, Галаганівка, Леонівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чернацьке, Середина-Буда, Бачівськ, Сидорівка, Шпиль та Миколаївка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів рашистів зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині;

артилерійських та мінометних обстрілів рашистів зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині; на Лиманському загарбники наступальних дій не проводили. Артилерійських обстрілів зазнали Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

загарбники наступальних дій не проводили. Артилерійських обстрілів зазнали Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському росіяни продовжують вести наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Диліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області;

росіяни продовжують вести наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Диліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області;

противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області; на Мар’їнському ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області;

ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському протягом поточної доби окупанти наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області;

протягом поточної доби окупанти наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському рашисти продовжують вести оборонні дії. Також здійснили обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та Херсон.

Нагадаємо, росіяни з гелікоптера обстріляли селище на Сумщині. А через ракетний обстріл Дружківки на Донеччині були поранені троє поліцейських.