Під час атаки вони виконували службові обов’язки.

Минулої доби, 26 квітня, російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, російські війська завдали 19 ударів по житлових кварталах. Ворожі снаряди вдарили по містах Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, Новогродівка, смт Очеретине, Велика Новосілка, селах Шахтарське, Новоселівка Перша, Неліпівка, Карлівка.

“Окупанти били з авіації, артилерії, РСЗВ “Град”, танків, мінометів. Інформації про постраждалих цивільних мешканців не надходило. Внаслідок обстрілів пошкоджено 19 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, гараж, дитсадок, адмінбудівлю міської ради, котельню, кафе”, – йдеться у повідомленні.

По Новогродівці російські війська завдали авіаудар ракетою “Р-37”. Пошкоджені чотири багатоповерхових будинки. З артилерії армія РФ обстріляла Костянтинівку, руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гараж. У Часовому Яру пошкоджені багатоквартирні будинки та соціальна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі двома ракетами “С-300” ворог поцілив по місту Дружківка. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків і відділ поліції. Поранені троє поліцейських, які перебували при виконанні службових обов'язків.

Нагадаємо, 24 квітня росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донеччини. Є вбиті і поранені.