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Інститут майбутнього дослідив, як повномасштабна війна вплинула на читання книг українцями

Зокрема, 49% респондентів зазначили, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни. Серед нових/молодих авторів, яких респонденти відкрили для себе протягом останнього року, частіше за інших згадували Сергія Жадана, Максима Кідрука, Софію Андрухович та Оксану Забужко.

Інститут майбутнього дослідив, як повномасштабна війна вплинула на читання книг українцями
Фото: надано Видавництвом Старого Лева

Український інститут майбутнього повідомив про результати онлайн-опитування "Практики читання під час війни". 

Так, 72% респондентів зазначили, що до повномасштабної війни читали паперові, електронні книги, або слухали аудіо-книги. Також до практик читання до повномасштабного вторгнення у більшості респондентів входили короткі новинні огляди у різних інтернет-джерелах (включаючи соціальні мережі) (79%) та оглядові статті у різних інтернет-джерелах (64%). 

75% з тих респондентів, які читали до повномасштабної війни, відмічали, що читали саме паперові книги, 60% – електронні, 31% – слухали аудіокниги.

39% з усіх респондентів зазначили, що у перші весняні місяці вторгнення зовсім не читали книжок. 18% учасників опитування відмічали, що практики читання книг у перші місяці повномасштабної війни не змінилися, 17% – що війна змусила їх читати більше (або почати читати), 15% – зрідка відкривали улюблені книжки з метою стабілізації психіки, 6% – продовжили читати професійну літературу, 5% – змінили тематику/напрямок книг.

79% тих респондентів, які зовсім не читали книги у перші місяці повномасштабного вторгнення, зазначали, що переключилися на перегляд коротких новин в інтернеті та соціальних мережах. Ще по 24% респондентів відмічали, що читали аналітичні статті, або статті за різними темами у інтернет-джерелах.

49% респондентів зазначали, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни, ще 42% – читання вчить ухвалювати кращі рішення, навіть у тяжких обставинах, тому необхідно розвивати цю навичку. 24% учасників опитування відмічали, що читання української літератури – форма спротиву, 21% – читання і купівля книжок є формою економічної підтримки української культури. При цьому 27% опитаних зазначали, що під час війни не до книжок та довгих текстів.

42% респондентів зазначили, що після 24 лютого 2022 року прочитали/прослухали (бодай фрагментарно) до 5 книг, 16% – від 5 до 10 книг, 10% – від 10 до 20 книг, 9% – більше 20 книг, 23% – не прочитали жодної книги. При цьому в період 2021 року та за початок 2022 року не прочитали жодної книги 14% респондентів, 37% – прочитали до 5 книг, 22% – від 5 до 10 книг, 12% – від 10 до 20 книг, 15% – більше 20 книг, лише 14% – не прочитали жодної книги, бодай фрагментарно.

Паперові книги впродовж останнього року купували 46% респондентів, структура середніх витрат на місяць наступна: 

  • 14,4% – до 200 грн., 
  • 17,8% – 201-500 грн., 
  • 9% – 501-1 000 грн., 
  • 4,8% – більше 1000 грн.. 

Електронні книги впродовж останнього року купували біля 17% опитаних, структура середніх витрат на місяць наступна: 

  • 8,5% – до 200 грн., 
  • 5% –  201-500 грн., 
  • 1,9% – 501-1000 грн., 
  • 1,4% – більше 1000 грн.. 

Аудіо-книги впродовж останнього року купували біля 13% респондентів, структура середніх витрат на місяць наступна: 

  • 7,2% – до 200 грн., 
  • 3,4% – 201-500 грн., 
  • 1,2% – 501-1000 грн., 
  • 1,1% – більше 1000 грн..

Топ-5 тем/напрямів книг серед читачів до повномасштабного вторгнення: 

  • художня література (65%), 
  • професійна література (38%), 
  • медицина/здоров’я/краса (33%), 
  • психологічний напрямок (32%), 
  • історична /біографічна /мемуарна тематика загалом (30%).

Після початку повномасштабного вторгнення вподобання читачів дещо змінилися та популярності набули нові теми/напрямки книг, а саме:

  • Опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі – до 24 лютого 2022 року 18%, після – 42%.
  • Публіцистична, аналіз поточних соціально-політичних подій – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 32%.
  • Історія України від давнини до сьогодні – до 24 лютого 2022 року 25%, після – 31%.

До 24 лютого 2022 року 30% респондентів з різною частотою відвідували бібліотеки, а після 24 лютого – 19%.

Топ-7 основних тем статей, які респонденти читають після початку повномасштабної війни:

  • Описи і аналіз військових подій, що відбувалися у світі (52%),
  • Публіцистика і аналіз поточних соціально-політичних подій (34%),
  • Історія України від давнини до сьогодні включно (33%), 
  • Медицина, здоров’я, краса (27%),
  • Психологічні статті (24%),
  • Історичні, біографічні в цілому (23%),
  • Художні, розважальні статті (включно з матеріалами про хобі, інтереси та статті для дітей) (20%).

Серед авторів, які допомагають краще зрозуміти ситуацію сучасності, частіше за інших згадували Т. Шевченка, Л. Костенко, С. Жадана, Дж. Орвелла.

Серед нових/молодих авторів, яких респонденти відкрили для себе протягом останнього року, частіше за інших згадували С. Жадана, М. Кідрука, С. Андрухович та О. Забужко.

Нагадаємо, минулого місяця 11-й Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал оголосив дати проведення. Цьогоріч він триватиме з 22 червня по 25 червня.

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що росіяни виділили 360 мільйонів рублів (114 млн грн) для знищення бібліотек на окупованих територіях України. Частка з них піде на закупівлю літератури країни-окупанта.

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