У Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Міщенко

До повномасштабного вторгнення Росії він був начальником Приазовського відділу поліції.

Сьогодні вранці в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ранок одного з колаборантів Мелітопольщини почався з гучного квитка до лікарні. Вибух мешканці центральної частини Мелітополя чули о 5:20. Він стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67. За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога", – написав Федоров.

За даними проросійських ЗМІ, від вибуху загинув Олександр Мищенко, який влаштувався до росіян "поліцейським".

Пізніше Федоров додав, що до повномасштабного вторгнення Росії Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції.

"Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками", – зазначив мер міста.

Нагадаємо, що в списку колаборантів Мелітополя близько 700 людей.