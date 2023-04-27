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У Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Міщенко

До повномасштабного вторгнення Росії він був начальником Приазовського відділу поліції.

У Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Міщенко
Олександр Мищенко

Сьогодні вранці в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. 

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ранок одного з колаборантів Мелітопольщини почався з гучного квитка до лікарні. Вибух мешканці центральної частини Мелітополя чули о 5:20. Він стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67. За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога", – написав Федоров.

За даними проросійських ЗМІ, від вибуху загинув Олександр Мищенко, який влаштувався до росіян "поліцейським".

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Пізніше Федоров додав, що до повномасштабного вторгнення Росії Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції.

"Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками", – зазначив мер міста.

Нагадаємо, що в списку колаборантів Мелітополя близько 700 людей.

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