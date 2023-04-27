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Замінованими можуть бути більше 95% території зони відчуження, - Крамаренко

Розмінування цієї території може спричинити переміщення забрудненого радіонуклідами поверхневого шару.

Замінованими можуть бути більше 95% території зони відчуження, - Крамаренко
Фото: Пресслужба Нацгвардії України

Фахівці досі не обстежили зону відчуження Чорнобильської АЕС на предмет замінування. 

Про це розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко в коментарі Укрінформу.

“Ми зараз із спеціалістами розмінували об’єкти, які необхідні для нашої повсякденної діяльності. Проте територія, яка знаходиться в лісистій місцевості, замінована. Нашими силами там розмінування не проводилося. Тому, умовно, 95-98% зони відчуження заміновано, оскільки вона не обстежена на наявність вибухових пристроїв”, – сказав Крамаренко.

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Він наголосив, що розмінування цієї території може спричинити переміщення забрудненого радіонуклідами поверхневого шару. Втім, він не вийде за межі зони відчуження через значну площу, 2 600 кв. км.

Крамаренко додав, що замінування більше шкодить тваринам і людям, які підриваються на мінах.

Нагадаємо, Україна отримала від партнерів уже 23 млн євро для відновлення зони відчуження. З 15 млн євро, які раніше виділили партнери, 2 млн євро вже освоїли, а тепер рахунок ще збільшився на 8 млн євро. 

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