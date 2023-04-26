Росіяни чотири рази обстріляли Нікопольщину

За сьогодні, 26 квітня, російські окупаційні війська чотири рази обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
По Червоногригорівській та Марганецькій громаді росіяни випустили понад два десятки снарядів з важкої артилерії.
Внаслідок обстрілів загиблих та постраждалих немає.
Окупанти пошкодили вогнем насосну станцію, наразі рятувальники продовжують обстежувати територію та уточнюють наслідки атак.
Крім того, у Синельниківському районі впав невідомий предмет, який, попередньо, скинув ворожий літак.
“Безпечні уламки, які пізніше виявили рятувальники, ідентифікувати неможливо”, - зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, росіяни опівдні у середу, 26 квітня, здійснили обстріл з міномету Юнаківської громади. Було зафіксовано 4 прильоти.