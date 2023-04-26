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Контрнаступ тихенько йде невеликими, але впевненими кроками, - Гуменюк

Українська армія працює над мінімізацією потужностей та можливостей ворога.

Контрнаступ тихенько йде невеликими, але впевненими кроками, - Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Контрнаступальна операція Збройних сил України вже відбувається у невеликому темпі.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник прес-центру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, українська армія працює над мінімізацією потужностей та можливостей ворога.

"У цьому якраз і полягає той самий контрнаступ, який всі чекають-чекають, коли ж почнеться, коли ж все можна знімати, коли можна показувати і викладати. А воно тихенько йде такими невеликими кроками, але впевненими. І йде воно до того, що потужності ворога знищуються, зникають склади з боєприпасами, вибухають пункти зосередження техніки, прилітає в місця скупчення особового складу", – пояснила Гуменюк.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.

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