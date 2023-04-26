Проти українського війська воює майже 370 тисяч російських окупантів

За останніми даними, до бойових дій проти України Росія залучила близько 369 000 осіб особового складу.
Таку інформацію поширив у телеграмі медійний майданчик Сил оборони Military Media Center, якого координує Міноборони України.
Країна-агресор використала проти нашої держави до 48 бригад та 122 полків; загалом окупаційні сили налічують близько 315 формувань.
Також загарбники використовують майже 5 900 одиниць важкого озброєння.
Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила у війні з Україною орієнтовно 188 410 своїх солдатів.