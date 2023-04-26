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Проти українського війська воює майже 370 тисяч російських окупантів

Також РФ кинула близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Проти українського війська воює майже 370 тисяч російських окупантів
Фото: vgolos.ua

За останніми даними, до бойових дій проти України Росія залучила близько 369 000 осіб особового складу.

Таку інформацію поширив у телеграмі медійний майданчик Сил оборони Military Media Center, якого координує Міноборони України.

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Країна-агресор використала проти нашої держави до 48 бригад та 122 полків; загалом окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Також загарбники використовують майже 5 900 одиниць важкого озброєння.

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила у війні з Україною орієнтовно 188 410 своїх солдатів.

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