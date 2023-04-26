Польща розширює виробництво САУ Krab, які передає Україні

На оборонному підприємстві Bumar-Labedy в місті Глівіце буде розгорнута нова технологічна лінія.

Варшава розширює виробництво 155-мм самохідних артилерійських установок (САУ) Krab, які Польща також передає Україні, шляхом розгортання нової технологічної лінії на оборонному підприємстві Bumar-Labedy в місті Глівіце на півдні РП.

Про це повідомляє Укрінформ.

"В Bumar-Labedy буде розгорнуто виробництво САУ Krab", – повідомив під оплески працівників підприємства прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільній пресконференції з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони РП Маріушом Блащаком.

Він додав, що завдяки цьому на підприємстві працевлаштовуватимуться нові працівники.

Своєю чергою Блащак повідомив, що, крім оборонного підприємства Huta Stalowa Wola у місті Сталева Воля (південний схід РП), САУ Krab відтепер вироблятимуться також і на Bumar-Labedy.

"Як Міністерство оборони ми замовили чергові САУ Krab. Їх замовили також українці, оскільки ця зброя виправдовує себе в руках хоробрих українських військових, ефективно захищає Україну від російської агресії", – наголосив Блащак.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща передала Україні три батареї (18 одиниць) 155-мм самохідних артилерійських установок Krab. Згодом між Україною і Польщею у червні було підписано угоду про купівлю Києвом ще близько 60 САУ Krab. Вартість угоди – 2,7 млрд злотих (понад 650 млн дол.), Україна стала першим експортним замовником цього типу зброї.

САУ Krab також є на озброєнні ЗС Польщі.

Нагадаємо, центр для ремонту наданих Україні танків Leopard 2 запрацює у Польщі у травні. Мова йде про танки у версіях 2A4 і 2A6.