Правоохоронці викрили організовану групу, яка виготовляла та збувала наркотики оптовими партіями по всій території України

Ділки виготовляли та збували наркотики на десятки мільйонів гривень щомісяця.

Правоохоронці викрили організовану групу, яка виготовляла та збувала наркотики оптовими партіями на території країни.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’яти учасникам організованої групи.

За даними слідства, підозрювані організували та утримували на території декількох областей України лабораторії, налагодивши виготовлення наркотиків. Вони систематично купували прекурсори та інші інгредієнти, необхідне обладнання та допоміжні засоби. Замовлення клієнтам передавали з рук в руки, або через поштові відправлення.

Як повідомляється, щомісяця учасники організованої групи отримували мільйонні доходи. Легалізували отримані від наркобізнесу доходи через придбання рухомого та нерухомого майна.

Правоохоронці провели понад 35 обшуків у м. Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій і Херсонській областях за місцями виготовлення і зберігання наркотиків, проживання учасників організованої групи та інших осіб, які здійснювали оптову закупівлю психотропів та у подальшому їх розповсюджували.

Виявлено та вилучено понад 20 кг психотропних речовин, більше 600 л прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад 60 тис доларів США, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підозрюваних.

За результатами слідчих дій затримано – організатора, трьох членів організованої групи та оптового покупця. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочину.

Нагадаємо, у лютому 37 членів злочинної організації "Двадцятівські", які збували наркотики у Кривому Розі, отримали підозри. Правоохоронців провели понад 200 невідкладних обшуків за місцями проживання учасників угруповання.