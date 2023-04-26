У Сінгапурі повісили чоловіка за торгівлю канабісом

У середу в Сінгапурі стратили чоловіка, засудженого за незаконний обіг наркотиків, незважаючи на благання його родичів та активістів про помилування.

Про це пише Reuters з посиланням на представника його сім'ї.

46-річний Тангараджу Суппіа був засуджений у 2013 році за пособництво у торгівлі понад 1 кг каннабісу, що вдвічі перевищує поріг для страти в місті-державі, відомому своїми жорсткими законами про наркотики.

Кокіла Аннамалай, сінгапурський правозахисник, який представляє сім'ю, підтвердив, що Суппіа повісили після того, як напередодні страти президент відхилив прохання про помилування.

Британський мільярдер Річард Бренсон, відомий противник смертної кари, заявив, що вирок Суппіа не відповідає стандартам кримінального засудження, оскільки під час арешту він не був поруч з наркотиками.

У відповідь уряд заявив, що Бренсон поширює неправду та зневажає його систему правосуддя, додавши, що суди витратили понад три роки на розгляд справи, а заява Бренсона була “явно неправдивою”.

Управління Організації Об'єднаних Націй з прав людини також закликало Сінгапур не продовжувати виконання страт і “ввести офіційний мораторій на страти за злочини, пов'язані з наркотиками”.

Минулого року в Сінгапурі стратили 11 осіб, влада стверджує, що смертна кара є ефективним засобом стримування наркотиків і що більшість людей підтримують цю політику.