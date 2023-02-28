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США вимагають екстрадиції з Мексики сина наркобарона “Ель Чапо”

Овідіо Гусмана арештували у січні.

США вимагають екстрадиції з Мексики сина наркобарона “Ель Чапо”
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати звернулися до уряду Мексики з проханням екстрадувати Овідіо Гусмана, сина ув'язненого наркобарона Хоакіна “Ель Чапо” Гусмана, для пред'явлення кримінальних обвинувачень в американському суді.

Про це пише Reuters.

Мексиканські сили безпеки заарештували Гусмана-молодшого, розшукуваного за звинуваченням у торгівлі наркотиками, у січні після запеклої перестрілки недалеко від міста Кульякан у північному штаті Сіналоа. Місто довгий час було базою все ще могутньої імперії його батька з контрабанди наркотиків.

Січневий арешт викликав хвилю насильства, внаслідок якої загинули десятки людей.

“Ель Чапо” прийшов до влади як глава картеля Сіналоа, перш ніж його екстрадували до Сполучених Штатів у 2017 році.

Солдати затримали Овідіо в 2019 році, але швидко звільнили, оскільки його затримання спровокувало масовий приплив бойовиків до Кульякана.

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Невдала операція тоді стала політичною проблемою для президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

У 2021 році Державний департамент США запропонував винагороду у розмірі 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту або засудження Овідіо. У Сполучених Штатах його обвинувачують у змові з метою ввезення в країну кокаїну, метамфетаміну та марихуани. 

Нагадаємо, у липні 2019 року суд в Нью-Йорку засудив Хоакіна Гусмана до довічного ув'язнення плюс 30 років.

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