Унаслідок санкцій економіка РФ слабшатиме, втрачаючи інвестції та резерви, – міністерка фінансів США

Хоча санкції США та Євросоюзу ще наразі не вдарили належним чином по російській економіці з часом вона почне слабшити, а РФ втрачатиме іноземні інвестиції та витрачатиме резервні кошти.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, пише CNN.

“З часом ми побачимо, що шкода, завдана економіці Росії, зростатиме. І їхня здатність поповнювати військову техніку, яка була знищена внаслідок нападів на Україну, перебуває під значну загрозою”, – сказала вона під час візиту до Києва.

Щодо можливої підтримки Китаєм російської економіки та військових зусиль, включно з постачанням безпілотників та боєприпасів, Єллен зазначила, що цей “крок матиме “серйозні” наслідки”.

"Ми чітко дали зрозумілими, що ми не будемо терпіти систематичні порушення будь -якою країною санкцій, які ми встановили для позбавлення Росії доступу до військової техніки для ведення цієї війни. І ми чітко пояснили китайському уряду і дали зрозуміти китайським фірмам та фінансовим установам, що наслідки порушення цих санкцій будуть дуже суворими”, – сказала міністерка фінансів Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Джанет Єллен зустрілася вчора з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.