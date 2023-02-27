Головне за день. Понеділок, 27 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут і Вугледар, вибухи на аеродромі в Мачулищах, флешмоб "ПВК Редан". Яким запам’ятається 369-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Поточної доби противник завдав 8 ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 з них – іранськими ударними БПлА типу “Шахед-136”. Здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші воїни за поточну добу знищили 9 з 12 іранських ударних БПлА типу “Шахед-136” та 1 – типу “Zala”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 27 лютого – в новині.

Ситуація на фронті складна, російська армія нарощує інтенсивність штурмових дій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку. Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що окупанти несуть значні втрати, щодня вороги втрачають від 600 до 1000 осіб.

"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - додала заступниця глави Міноборони.

На Вугледарському напрямку у Донецькій області ворог упродовж 4 останніх діб знизив свою активність. Це пов’язано як з погодними умовами, так і з масовою відмовою окупантів йти у наступ, повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

«Ворог четверту добу дещо знизив свою активність. За минулу добу він спромігся лише на 15 штурмових дій. Якщо порівнювати з місячними даними, то це було до 60 штурмових дій за день. Можливо це пов’язано з погодними умовами, які не дають можливості зараз активно використовувати техніку, але ще до того там велика кількість повідомлень від наших розвідників, які досить вдало працюють, що там відбувається у ворога і в тилу, і на передовій – там дуже часті відмови від участі у бойових діях», - повідомив речник.

Подробиці – в новині.

Інформація про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом та пошкодження російського літака А-50 є "гарною новиною", однак це не вплине на можливість росіян атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе, сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Таких літаків у росіян є близько дев’яти, а модернізованих – половина від цієї кількості.

"Але, безумовно, для України це гарна новина, що тут говорити. Цей літак постійно в повітрі, проводить радіолокаційну розвідку, сканує територію, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації", – зазначив Ігнат.

Докладніше – в нашій новині.

У Києві та Харкові правоохоронці попередили масову бійку за участю неповнолітніх, які вирішили підтримати російський флешмоб "ПВК Редан", повідомили пресслужби місцевих управлінь Національної поліції.

27 лютого на Печерську в Києві завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, оперативників та дільничних вдалося попередити бійку між неповнолітніми. Їх доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з‘ясування обставин.

У Харкові близько 14:00 на одній з центральних площ міста зібралося декілька десятків підлітків для масової бійки. Поліція оперативно затримала усіх юнаків і дівчат та доставила до підрозділів для з’ясування обставин.

За останніми даними, харківські правоохоронці встановили 245 учасників масового заходу, з яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх - 149 хлопців та 66 дівчат.

Більше інформації – в новині.

У місті Кам'янське Дніпропетровської області відмовляються демонтовувати пам'ятник Леоніду Брежнєву. Це питання обіцяють розглянути після закінчення воєнного стану.

Про це свідчить відповідь на запит LB.ua.

Історія з демонтажем пам'ятника триває з моменту ухвалення Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", коли міська рада зробила його частиною експозиції музею, при цьому не перенісши на територію музею.

"Бюст чотириразовому Герою Радянського Союзу Л. І. Брежнєву залишити на своєму місці як частину експозиції відділу музею історії міста і привести у відповідність до вимог Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки»", – йдеться в рішенні міськради №201-07/VII від 28 квітня 2016 року.

У 2020 році прокуратура відмовлялась вжити заходів для демонтажу пам'ятника та припинення порушення закону

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