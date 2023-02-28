На Чернігівщині встановили ще один переданий Францією міст

На території Чернігівської області встановили третій міст, раніше переданий Францією.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
“Такий міст - тимчасове, але дуже продуктивне рішення забезпечення логістики до моменту відновлення постійної конструкції”, - написав він.
Чаус уточнив, що мостову конструкцію довжиною 21 метр встановили у Сновській громаді.
Нагадаємо, Чехія продовжує допомагати Україні у відновленні інфраструктури, зруйнованої росіянами. Цього разу вона відправила партію мостів. Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надіслала партію з 14 металевих мостових конструкцій.