На Чернігівщині встановили ще один переданий Францією міст

На території Чернігівської області встановили третій міст, раніше переданий Францією.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Такий міст - тимчасове, але дуже продуктивне рішення забезпечення логістики до моменту відновлення постійної конструкції”, - написав він.

Чаус уточнив, що мостову конструкцію довжиною 21 метр встановили у Сновській громаді.

Нагадаємо, Чехія продовжує допомагати Україні у відновленні інфраструктури, зруйнованої росіянами. Цього разу вона відправила партію мостів. Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надіслала партію з 14 металевих мостових конструкцій.