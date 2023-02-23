В Україну почала прибувати з Чехії нова партія мостів

Чехія продовжує допомагати Україні у відновленні інфраструктури, зруйнованої росіянами. Цього разу вона відправила партію мостів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Сьогодні в Україну почала прибувати нова партія гуманітарних мостів. Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надіслала партію з 14 металевих конструкцій”, – йдеться у повідомленні.

В міністерстві зазначили, що Чеська Республіка першою надіслала тимчасові металеві мостові конструкції для відновлення сполучення у постраждалих від бойових дій областях.

Упродовж 2022 року Чехія подарувала Україні 10 мостових переправ.

Нагадаємо, Швеція надіслала до України шість катерів, які можна використати як понтонні переправи.