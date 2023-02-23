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Фірми нардепа планували розтратити 11,3 млн державних коштів при будівництві доріг на Херсонщині, - БЕБ

Вони документально оформлювали безтоварні операції по всій території держави та укладали фіктивні договори для придбання асфальтобетонної суміші.

Фірми нардепа планували розтратити 11,3 млн державних коштів при будівництві доріг на Херсонщині, - БЕБ
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки викрило схему розтрати бюджетних коштів при будівництві доріг на Херсонщині компаніями нардепа.

Як ідеться в повідомленні пресслужби БЕБ, вдалося попередити відшкодування схемного податку на додану вартість і допустити розтрату коштів державного бюджету на суму 11,3 млн грн. 

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"Слідством встановлено, що низка пов’язаних між собою компаній, які зареєстровані у Хмельницькій області та афілійовані із народним депутатом України, документально оформлювали безтоварні операції по всій території держави. Фіктивні договори укладалися для придбання асфальтобетонної суміші для виконання робіт із облаштування дорожнього покриття в Херсонській області", - повідомили в Бюро.

Наразі встановлюють всі обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних до цієї схеми осіб. 

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).

Нагадаємо, торік Верховна Рада повернула використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг. Раніше ці кошти використовували на потреби армії чи погашення боргів.

Наприкінці грудня НАБУ обшукало координатора проєкту "Велике будівництво" Юрія Голика. Попередньо обшуки, повʼязані з "Великим будівництвом", пройшли у Дніпрі, зокрема, у колишнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та у компанії-підрядника, що займається відбудовою інфраструктури.

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