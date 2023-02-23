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​Із 25 лютого програма обміну ламп стане доступною для сіл

Скористатися нею зможуть також жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

​Із 25 лютого програма обміну ламп стане доступною для сіл
Фото: 7dniv.info

Програма обміну ламп стане доступною в селах із 25 лютого.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

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За інформацією відомства, обміняти лампи зможуть також жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Для обміну буде доступно 6,6 млн світлодіодних ламп. Наразі за неповний місяць від старту програми українці вже обміняли понад сім мільйонів одиниць.

У Мінекономіки додали, що обміняти лампи в селах можна буде через застосунок "Дія" (якщо відділення Укрпошти присутні у списку доступних відділень у застосунку) та на пошті. 

Нагадаємо, наприкінці січня у "Дії" з’явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на нові енергоощадні лампи.

Спершу програма обміну діяла лише в обласних центрах, а також в Кривому Розі, Краматорську та Покровську. Згодом її поширили на міста і селища по всій державі. 

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